Larnaka Havaalanı’nda alarma yol açan ihbar asılsız çıktı

Moldova’dan Larnaka Havaalanı'na giden bir uçakta, terörizmle ilişkili bir kişinin bulunduğu ihbarı asılsız çıktı.

Haravgi ve diğer gazeteler, dün Moldova’dan Larnaka Havaalanı’na gitmek üzere havalanan bir uçakta, terörizmle ilişkili bir yolcu bulunduğu yönündeki ihbarın, uçaktaki bir kişinin sorgulanmasının ardından asılsız olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Gazete, söz konusu ihbarın kimliği belirsiz bir kişi tarafından, Moldova havayolu şirketine yapıldığını, şirketin Güney Kıbrıs makamlarını bilgilendirmesinin ardından Larnaka Havaalanı’nda alarm durumuna geçildiğini belirtti.

Uçağın dün 11:00 sularında iniş yaptığını ve uzak bir piste çekildiğini vurgulayan gazete, hakkında ihbar yapılan 46 yaşındaki kişinin uçaktan alınarak sorgulandığını ancak hakkında herhangi bir delile ulaşılamaması sebebiyle akşam saatlerinde serbest bırakıldığını aktardı.

Haberde, Polonya uyruklu şahsın ifadesinde, eşinin Güney Kıbrıs’ta yaşadığını ve sık sık iki ülke arasında gidip geldiğini söylediği de aktarıldı.