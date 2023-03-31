Larnaka Havaalanı’nda güvenlik açığı!

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31/03/2023

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Larnaka Havaalanı’nda güvenlik açığı!

Larnaka Havaalanı’nda 9 Mart’ta düzenlenen “gizli bir tatbikatla” havaalanında ciddi güvenlik açığı bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Politis’in manşetten verdiği habere göre, Rum Polis Genel Müdürlüğü Havaalanları Güvenlik Müdürlüğü Başkanı'nın iradesiyle, ilgili bakanlıklardan ve havaalanı yetkililerinden de gizleyerek gerçekleştirdiği “tatbikatta” yolcuların, havaalanı güvenlik alanına girişi öncesinde geçirildiği kontrol noktalarından ikisinden “bıçak ve sahte bomba” gibi sakıncalı gereçleri görevliler fark etmeden geçirmeyi başardığını yazdı.

Gazete, havaalanının ilgili kontrol noktalarındaki denetimden sorumlu özel bir Yunan şirketinin bu “bildirilmemiş ve protokol dışı test” ile ifşa olduğunu, saptanan açığın giderilmesi için Adalet ve Ulaştırma bakanlıklarının oluru ile Rum polisi tarafından ek önlemler alındığını yazdı.

Gazeteye göre Larnaka ve Baf havaalanları işletmeci şirketi adına Politis’e konuşan bir kaynak, vukuatı doğrulamakla birlikte 9 Mart’ta yapılanın tatbikat olmadığını, bir polisin, böyle bir denetim yapmaya keyfi olarak karar verdiğini söyledi. Havaalanında görev yapan polislerin yasaya göre kontrolden muaf olduğunu belirten kaynak, denetimi yapan polisin, bütün polislerin geçtiği noktadan mı yoksa yolcuların geçtiği noktalardan mı geçiş yaptığının ortaya çıkarılacağını, her halükarda bu durumun protokol dışı olduğunu söyledi

31/03/2023 13:45
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TAGS: Larnaka Havaalanı, güney kıbrıs, güvenlik,
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