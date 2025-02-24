Larnaka Havaalanı'nda şüpheli yolcu nedeniyle alarm

Moldova'dan gelen bir uçak, içinde şüpheli bir kişinin bulunduğu bilgisi üzerine Larnaka Havalimanı'nda özel bir inceleme alanına alındı. Bu durum üzerine havalimanı yetkilileri kırmızı alarma geçti.

Uçağın Larnaka Havalimanı'na inişi planlanıyordu. İnişten kısa bir süre önce, uçakta bulunan bir kişinin şüpheli yüz hareketleri sergilediğine dair bilgi alındı ve alarm verildi.

Uçağın iniş yapmasının ardından güvenlik önlemleri hızla devreye sokuldu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hükümet kaynakları, Philenews'e yaptığı açıklamada, şüpheli bir yolcu hakkında bilgi alındığını ve bunun araştırılması gerektiğini belirtti. Bu nedenle Kıbrıs makamlarının harekete geçtiği ifade edilirken, olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığı vurgulandı.

Larnaka Havalimanı yaklaşık bir saat kapalı kaldı ve bazı uçuşlar Baf Havalimanı'na yönlendirildi. Ancak, Sivil Havacılık Dairesi tarafından gerekli tüm protokoller uygulanarak havalimanının yeniden operasyonlara açılması sağlandı.