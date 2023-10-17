Larnaka Havalimanı'nda 1 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Larnaka Havalimanı'nda dün bir yolcunun tasarrufunda, 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği haber verildi.

Haberde ismi belirtilmeyen bir Avrupa ülkesinden dün öğlen saatlerinde Larnaka Havalimanı'na giden 30 yaşındaki bir yolcunun valizinde yapılan kontrolde, balmumundan heykeller içerisine gizlenmiş 1 kilo 140 gram Hint keneviri ele geçirildiğini yazan Haravgi gazetesi, söz konusu kişinin polis tarafından tutuklandığını ekledi.