Larnaka Havalimanı’nda 19 Kilo Hint Keneviri Türü Uyuşturucu Ele Geçirildi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
20/01/2025

Larnaka Havalimanı’nda 19 Kilo Hint Keneviri Türü Uyuşturucu Ele Geçirildi

Larnaka Havalimanı’nda bir yolcu beraberinde, 19 kilodan fazla Hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Alithia’nın haberine göre cumartesi Avrupa’dan Güney Kıbrıs’a giden 45 yaşındaki bir yolcunun bavulunda yapılan aramada, 37 ambalaj içinde toplam 19 kilo 366 gram ağırlığında kurutulmuş Hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.

Uyuşturucu ile yakalanan yolcu, dün sabah Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.

Foto:Arşiv

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs, Larnaka Havalimanı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.