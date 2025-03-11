Larnaka Havalimanı’nda 2024 yılında rekor miktarda hintkeneviri ele geçirildi

 Larnaka Havalimanı’nda 2024 yılında rekor miktarda hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

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11/03/2025

Larnaka Havalimanı’nda 2024 yılında rekor miktarda hintkeneviri ele geçirildi

 Larnaka Havalimanı’nda 2024 yılında rekor miktarda hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Politis gazetesi, geçen yıl boyunca ele geçirilen 617 kilogram hintkenevirinden 194 kilogramının Larnaka Havalimanı’ndan giriş yaptığını yazdı.

Gazete, Larnaka Havalimanı’nın Güney Kıbrıs’a uyuşturucunun ana giriş merkezi haline geldiğini ve 2023 yılıyla kıyaslandığında, geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve türlerinde artış kaydedildiğini belirtti.

Haberde, 194 kilogram hintkenevirinin yanı sıra 3 kilogram kokain ele geçirildiği de kaydedildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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