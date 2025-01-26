Larnaka Havalimanı’nda 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tayland'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), oradan da Güney Kıbrıs’a giden İngiliz vatandaşı yolcunun Larnaka Havalimanı’nda 22 kilo uyuşturucuyla yakalandığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre ihbar üzerine Rum narkotik şube ve gümrük ekiplerinin arama yaptığı 51 yaşındaki İngiliz vatandaşı yolcunun bagajında 22 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. İngiliz vatandaşı yolcu tutuklandı, uyuşturucuya el konuldu.