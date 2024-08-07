Larnaka Havalimanı’nda 35 bin euro değerinde gümrüksüz sigara ve tütün ele geçirildi

Larnaka Havalimanı’nda cuma günü, 35 bin euro değerinde gümrüksüz sigara ve sarma sigara tütünü ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ikisi “Kıbrıs Cumhuriyeti”, biri de İngiltere pasaportu hamili üç kişinin, İngiltere’ye gitmek üzere Larnaka Havalimanı’na geldiklerini ve burada yapılan kontrollerde, valizlerinin içerisinde üzerinde herhangi bir bandrol bulunmayan 246 karton sigara ile 13 kilo 850 gram sarma sigara tütünü tespit edildiğini yazdı.

Haberde, şahıslara toplam 20 bin euro para cezası kesildiği ifade edildi.