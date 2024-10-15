Larnaka Havalimanı’nda 35 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Larnaka Havalimanı’nda dün, iki yolcunun valizinde toplam 35 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 19 ve 25 yaşındaki iki Yunan vatandaşının, Barcelona-Monako-Güney Kıbrıs güzergahında seyahat ettiğini ve havalimanında, gümrük personeli tarafından yapılan bagaj kontrolünde, 35 kilo hintkeneviri tespit edildiğini yazdı.

Haberde, şahısların bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları belirtildi.

-3 kilo hintkeneviri ve 1,5 kilo kokainle yakalandı

Öte yandan Politis gazetesi de, Limasol’da 47 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 3 kilo hintkeneviri ile 1,5 kilo kokain tespit edildiğini yazdı.

Gazete, narkotik polisinin aldığı ihbarı değerlendirerek, operasyon düzenlediğini ve uyuşturucuları “Muttayaka” (Mutluyaka) köyündeki dağlık bölgede tespit ettiğini kaydederek, şahsı gözaltına aldığını belirtti.

Haberde, şahsın Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.