Larnaka Havalimanı'nda İki Yolcu 148 Karton Kaçak Sigara İle Yakalandı

Larnaka Havalimanı’nda iki yolcu 148 karton “kaçak” sigara ile yakalandı.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
27/01/2025

Larnaka Havalimanı'nda İki Yolcu 148 Karton Kaçak Sigara İle Yakalandı

Larnaka Havalimanı’nda iki yolcu 148 karton “kaçak” sigara ile yakalandı.

Alithia’nın haberine göre Rum Gümrük görevlileri İngiltere’ye gitmek üzere Larnaka Havalimanı’na giden 43 ve 65 yaşlarındaki İngiliz vatandaşı iki yolcunun bavulunda yaptığı aramada, 148 karton sigara buldu.

Sigaraların üzerinde Türkçe ve Yunanca “sigara sağlığa zararlıdır” ibaresi, gümrüksüz olduklarına dair güvenlik ve izlenebilirlik kodu bulunmadığından, gümrüksüz ("kaçak") oldukları belirlendi.

Üzerlerinde Yunanca ve Türkçe sigaranın tehlikeleri hakkında uyarı, gümrüksüz olduklarını gösteren güvenlik özelliği ve benzersiz izlenebilirlik kodu yoktu. Sigaralara el konuldu, suçüstü yakalanan yolculara 70 bin euro ceza kesildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs, Larnaka Havalimanı, Kaçak Sigara
MANŞETLER

HK KIBRIS

Özersay: “Çalıntı araçların makam arabası yapılması konusunu hukuki mercilere taşıyacağız”

HK KIBRIS

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Maliye Bakanlığı’nın kendi açıklamasıyla çalıntı arabaların makam arabası olarak kullanıldığını kabul ettiğini oysa bir süre önce kamuoyuna açıkladıkları Başsavcılık görüşlerine göre bunu yapmanın yasalarımıza aykırı olduğunu söyledi. Özersay, Maliye Bakanlığı’na bu yasa dışı uygulamaya son vermesi çağrısında bulundu.
© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.