Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor

Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
24/02/2025

Larnaka Havalimanı’nın kapasitesi yüzde 65 artırılıyor

Larnaka Havalimanı’nın kapasitesinin yüzde 65 oranında artırılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, havalimanındaki inşaat çalışmaları için izin prosedürünün tamamlandığını ve çalışmaların 3 yıl içinde bitirilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, çalışmaların tamamlanması ardından Larnaka Havalimanı’nın en modern Avrupa prototiplerine uygun ve çevre dostu olacağını , yıllık 12,4 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebileceğini kaydetti.

Haberde, inşaat çalışmasına gelen ay başlanacağı ifade edildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Larnaka Havalimanı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.