Larnaka limanından Gazze’ye insani yardım gönderilmesine başlandı

Larnaka limanından Gazze’ye yönelik insani yardım gönderilmesine başlandığı haber verildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, insani yardımın yüklendiği İngiliz Kraliyet Donanmasına ait “Lyme Bay” gemisinin geçen cumartesi günü Larnaka limanından ayrıldığını, ancak geminin nereye demirleyeceğinin henüz bilinmediğini yazdı.

Geminin geçen cumartesi günü Larnaka’ya demirlediğini ve yardımın yüklenmesinin ardından geminin aynı gün içerisinde limandan ayrıldığını kaydeden gazete, geminin nereye demirleyeceğinin bilinmediğini, bununla birlikte “eldeki bilgilerin” geminin demirleyeceği olası noktayla ilgili olarak Gazze yakınlarındaki bir Mısır limanına işaret ettiğini iletti.

Geminin Gazze’deki hasar görmüş limana demirlemesi düşüncesinden vazgeçildiğini kaydeden gazete, geminin limanı olmayan kıyılarda zırhlı araçların yüklenmesi ve boşaltılması için bir mekanizmaya sahip olduğunu ekledi.

Politis gazetesi de, “İlk Gemi Limandan Ayrıldı” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta yayım yapan “ANT1” televizyonunun haberine dayanarak, insani yardım taşıyan İngiliz gemisinin Gazze veya Mısır’ın komşu limanına gitmek üzere dün Larnaka limanından ayrıldığını yazdı.

İngiltere’den getirilen 80 tonluk insani yardım ile Rum kesimi tarafından eklenen yardımın Larnaka limanında depolandığını ve gemiye yüklendiğini kaydeden gazete, gemiye izleyeceği rota boyunca savaş gemilerinin eşlik edeceğini ekledi.