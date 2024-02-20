Larnaka Piyale Paşa'daki çalışmalar tamamlandı

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20/02/2024

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Larnaka Piyale Paşa'daki çalışmalar tamamlandı

 Larnaka’ya bağlı Piyale Paşa mahallesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Larnaka’daki Piyale Paşa sahil şeridinin, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni bir görüntüye sahip olduğunu yazdı.

Ηabere göre Larnaka Belediyesi konu hakkında yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken yapılan çalışmalarda mevcut yapının korunmasına özen gösterildiğini  belirtti.

Larnaka Belediyesi açıklamasında ayrıca  “bölgenin yeniden tarih yazmaya hazır olduğunu”  da ifade etti. 

20/02/2024 11:16
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TAGS: Larnaka Piyale Paşa, çalışmalar,
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