Larnaka Piyale Paşa'daki çalışmalar tamamlandı

Larnaka’ya bağlı Piyale Paşa mahallesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Larnaka’daki Piyale Paşa sahil şeridinin, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni bir görüntüye sahip olduğunu yazdı.

Ηabere göre Larnaka Belediyesi konu hakkında yaptığı açıklamada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken yapılan çalışmalarda mevcut yapının korunmasına özen gösterildiğini belirtti.

Larnaka Belediyesi açıklamasında ayrıca “bölgenin yeniden tarih yazmaya hazır olduğunu” da ifade etti.