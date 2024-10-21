Larnaka sahil yolunda yabancı uyruklular arasında sokak kavgası

Larnaka sahil yolunda cumartesi akşamı yabancı uyruklu kişiler arasında sokak kavgası yaşandığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre tekme-tokat girişen ve birbirlerine öteberi atan kişiler, polis olay yerine ulaşmadan önce kaçmayı başardı. Polis kimliklerini tespit edebilmek için kamera görüntülerini inceliyor.

Bir ay önce de aynı yerde benzer bir olay yaşandığına ve Larnaka Belediyesi’nin polisin iş birliğinde önleyici tedbirler aldığına işaret edilen haberde, cumartesi akşamı kavgaya tutuşanların, refakatçisiz mülteci çocuklar olduğuna inanıldığını, aynı çocukların senenin başından bu yana aynı noktada çeşitli sorunlar çıkardığı belirtildi.