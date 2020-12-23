Larnaka Şehitleri anıldı

Larnaka bölgesinde, 1950’lerden 1974’e kadar verilen 173 şehit, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temsilciler de katıldı.

Törende, Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu, bayraklar göndere çekildi; Şehit İlker Kartel İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi ve Bekirpaşa Lisesinden öğrenciler şiir okudu. Tören sonunda şehitler için Mevlit okundu.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türünün bugünlere şehit ve gazilerin verdiği mücadele sayesinde geldiğini, Kıbrıs Türkü’nün 1955-1974 arası aç susuz kaldığı zamanlar olduğunu ancak hiçbir zaman yılmadığını, bir gün Türk ordusunun geleceği inancıyla milli şuurunu devam ettirdiğini söyledi.

Töre, şehit ve gazilere; verilen mücadeleye sahip çıkılmadığı takdirde bağımsızlığın da kaybedilebileceğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye’nin en büyük eserinin 1974 Barış Harekatı ve KKTC olduğunu ifade eden Töre, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin hiçbir zaman Kıbrıs Türkü’nün bağımsız devlet kurmasını hazmedemediğini de belirtti.

Federal bir yapı altında KKTC’ye son verilmesi ve Türk ordusunun adadan çıkartılması için oyunların devam ettiğini söyleyen Töre, Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin garantörlüğünden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin büyük bir kahramanlık örneği göstererek, Kıbrıs Türk halkının var olduğunu, tüm dünya önünde ilan ettiklerini ifade etti.

Sadıkoğlu, “Bugün, özgürce yaşadığımız bu toprakları vatan yapan kahraman şehitlerimizden, Larnaka bölgesinde, Larnaka Sancağımıza bağlı 43 Köyümüzde kahramanlık destanında imzaları olan şehitlerimizi anmak, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı göstermek için buradayız” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Larnaka bölgesinde büyük bir zulüm ile karşı karşıya kaldığını ancak mücadeleden vazgeçmediğini söyleyen Sadıkoğlu, Rumların Kıbrıslı Türklere uyguladığı etnik yok etme politikasının en acı olayının kuşkusuz Larnaka’da “Kayıp Otobüs” olayı olduğunu belirtti.

Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerindeki bu mücadeleler sırasında 173 şehit verildiğini belirten Sadıkoğlu, “Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz” dedi

ABDURRAHMANOĞLU

İskele Mücahitler Derneği’nden Ali Abdurrahmanoğlu da, Kıbrıs Türkünün 1950’lerde başlattığı Kıbrıs’ın Yunanistan’a (ENOSİS) bağlanması politikasına karşı mücadelesini halen sürdürmekte olduğunu belirtti.

İskele bölgesinde 55 bin Ruma karşı 15 bin Kıbrıslı Türkün mücadele verdiğini ifade eden Abdurrahmanoğlu, Kıbrıs Türkünün aç susuz kaldığı zamanlarda dahi mücadelesinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Konuşmasında Oroklini, Geçitkale ve Boğaziçi, Aleminyo, Taşken ve Terazi köylerinden verilen şehitlere de değinen Abdurrahmanoğlu, Kıbrıs Türkünün özgürlüğünü elde etmek için direndiğini vurguladı.

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23/12/2020 15:12