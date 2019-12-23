Larnaka Şehitleri Unutulmadı

Larnaka Sancağı’na bağlı yerleşim birimlerinde Milli Mücadele yılları ile 1974 yılında şehit ve kayıp olanlar düzenlenen törenle anıldı.

İskele Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan törende protokol sırasına İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, KTBK Komutanlığı adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, sırasıyla İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mücahitler Derneği İskele Şubesi’nden Ali Abdurrahmanoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yatı. Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi ve İskele Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri şiir okudu.

Tören din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğu yaptığı konuşmada, “Acılarla dolu Kıbrıs tarihimizde, büyük bir kahramanlık örneği göstererek biz Kıbrıs Türk halkının var oluşunu başta Güney Kıbrıs olmak üzere tüm dünyaya duyuran, milli mücadele destanımızın başrol kahramanları, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna, gözlerini bile kırpmadan canlarını feda eden, özgürce yaşadığımız bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi anmak ve onlara olan minnet duygumuzu göstermek için bir kez daha buradayız. “dedi.

Sadıkoğlu, 21 Aralık’ta başlayan Şehitleri Anma Programı’nın bugün Larnaka Sancağı’na bağlı 43 köyde görevlendirilen, kahramanca direnerek, en yüce mertebeye, şehitlik mertebesine erişen Larnaka şehitlerini anma programıyla devam ettiğini kaydetti.

Sadıkoğlu, 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı silahlı saldırılarında Larnaka Sancağı’na bağlı 43 köyde yaşayan yaşlı, kadın ve çocuk çok sayıda vatandaşın göç etmek zorunda bırakıldıklarını kaydetti.

Sadıkoğlu, “Tarihimize Kanlı Noel olarak geçen, adadaki Türk varlığını yok etme amacıyla, her bir ayrıntısı acılarla dolu o günlerin üzerinden işte tam 56 yıl geçti. Ancak kaç yıl geçerse geçsin, yaşanılan o acılar asla unutulamaz.” İfadelerini kullandı.

ABDURRAHMANOĞLU

Mücahitler Derneği İskele Şubesi’nden Ali Abdurrahmanoğlu Kıbrıs’ın her tarafının şehit kanlarıyla sulandığını belirterek, Rumların Megali İdea için 21 Aralık’ta olayları başlattıklarını, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde Anavatan’ın Kıbrıs Türklerini hiç yalnız bırakmadığını ifade etti.

Abdurrahmanoğlu, 1974 Barış Harekatı ile Rumların Megali İdea’sına cevap verdiğini ifade etti.

Barış Harekatı ile adada iki devlet oluştuğunu söyleyen Abdurrahmanoğlu, 1974 öncesine dönülemeyeceğini, Kıbrıs’ın gerçeğinin bu olduğunu kaydetti.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, toprakların, şehitler ve gazilerin sayesinde vatan olduğunu belirterek, “Onlar mücadele etmemiş olsaydı, bugün ay yıldızlı bayraklar altında devlet çatısı altında yaşamak mümkün olmazdı” dedi.

Uyanık olmak gerektiğini, 1955, 1963 ve Enosis’in ilanı ile oynanan oyunlarn bugün de devam ettiğini söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının Mücahit ruhu ile mücadeleyi sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Töre, BM Barış Gücü’nün adaya barış getirmediğini, onların gözü önünde bir çok katliam yaşandığını ifade etti.

Töre, bir çok şehit vere vere geri adım atmayıp bugünlere gelindiğini söyleyerek, ulusal direnişin devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin asla sulandırılamayacağını söyleyen Töre,

“Daha sağlam şekilde KKTC ve ada üzerinde devam etmelidir. Kimse garantileri sulandırmaya ortadan kaldırmaya kalkışmasın” dedi.



Haber: Yılmaz Yakar - TAK

23/12/2019 14:52