Larnaka Tuz Gölü çevresine otel

Güney Kıbrıs'ta Çevre Dairesi’nin Larnaka Tuz Gölü geniş çevresine otel yapılmasına olumlu görüş verdiği belirtildi.

Politis gazetesi “Salt Lake Boutique” ismini taşıyacak olan otelin, bir bölümünün “Natura” koruma kapsamındaki bölgeye temas etmesine bağlı olarak ilgili makam tarafından özel koşullarla izin verilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre bu amaç için Özel Ekolojik Etkileri Değerlendirme tarafından inceleme yapılarak özel koşullar nihai görüşe eklendi.

Bahse konu otel ,Tuz Gölü koruma bölgesi sınırına inşa edilecek ve 36 yatak kapasiteli olacak.

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06/09/2022 11:38