Larnaka ve Baf Havalimanları Büyüyor: Yolcu Kapasitesi Artacak!

Larnaka ve Baf havalimanlarında planlanan genişletme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin ekonomi ekinde yer alan haberde, Larnaka Havalimanı’nda yapılacak çalışmalar çerçevesinde terminal binasının genişletileceği ve ana binayla bağlantılı yeni bir bina inşa edilerek, buraya yolcu iniş-binişlerinin yapılacağı yeni körükler konulacağı; Baf Havalimanı’nda ise terminal binasının yüzde 30 oranında büyütüleceği kaydedildi.

Gazete, genişletme çalışmalarıyla birlikte Larnaka Havalimanı’nda yıllık 12,4 milyon yolcuya, Baf Havalimanı’nda da yıllık 5 milyon yolcuya hizmet verilebileceğini yazdı.

Haberde, çalışmaların maliyetinin yaklaşık 170 milyon euro olarak hesaplandığı ve sözleşme gereği bu rakama 20 milyon euro daha eklenebileceği belirtildi.