Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ads ads ads ads
19/03/2023

ads
Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum Narkotik Şube polislerinin, dün sabah Larnaka Havalimanı’na gelen bir yolcunun bagajında 16 kilo 800 gram hintkeneviri tespit ettiği belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre polis, gümrük makamları iş birliğiyle  yaptığı arama sonucunda , 33 yaşındaki kadın yolcunun bagajında, içerisinde 16 kilo 800 gram hintkeneviri bulunan 13 adet naylon poşet tespit etti.

Polis, bahse konu 33 yaşındaki kişiyi, uyuşturucu ithalatı, uyuşturucu bulundurma ve başka kişilere temin etmek suçlarından tutukladı.

19/03/2023 14:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Larnaka’da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.