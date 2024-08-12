Larnaka’da 2,5 ayda 20 plaj hırsızı yakalandı

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12/08/2024

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Larnaka’da 2,5 ayda 20 plaj hırsızı yakalandı

Larnaka’da denize giren kişilerin plajda bıraktığı para ve kişisel eşyaları çalınıyor. Rum polisi son aylarda çoğu çocuk 20 kişiyi plaj hırsızlığından tutukladı.

Fileleftheros Rum polisinin şikayet üzerine son 2,5 ay içerisinde 20 kişiyi özellikle Hurmalar diye bilinen sahil kısmında denize girenlerin kişisel eşya ve parasını çalmaktan tutukladığını yazdı.

Haberde tutuklananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunduğu hatta çocuklardan birinin aynı hafta içerisinde iki kez yakalandığı bilgisi de aktarıldı.

12/08/2024 11:21
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TAGS: haber, kıbrıs, Larnaka
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