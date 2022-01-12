Larnaka’da emlak satışları son 5 yılda 3 milyar Euro’ya ulaştı

Larnaka bölgesindeki emlak satışları son beş yılda neredeyse 3 milyar Euro değerine ulaştı.

Emlak satışlarının çoğunluğu, işlemlerin tüm bölgenin yüzde 30'unu temsil eden 1,1 milyar Euro değerindeki işlemlere ulaştığı Larnaka belediyesi sınırları içinde gerçekleşti.

Bölgenin en büyük üç belediyesi olan Larnaka, Aradippou ve Livadia'da emlak satışları 1,6 milyar Euro'yu aştı ve 9.600 işlem gerçekleşti.

Rapora göre, son beş yılda Kıbrıs genelindeki toplam mülk satış tutarı 100.000'den fazla işlemle 25 milyar Euro'ya yaklaştı.

Larnaka belediyesinde, son beş yılda 6.000 işlemden bahsi geçen 1,1 milyar Euro tutarındaki emlak satış tutarı elde edildi.

Bir mülkün ortalama fiyatı 105.740 Euro idi ve tipik fiyat aralığı 69.000 ile 170.000 Euro arasındaydı.

Belediyedeki satışların çoğu 2019'da (1.378) gerçekleşirken, işlemlerin aslan payı (yaklaşık 5.000) tavan fiyat 225.000 Euro olan mülkleri içeriyordu.

En pahalı mülk satışı 13,2 milyon Euro değerindeydi.

Aradippou Belediyesi sınırlar içinde, gerçekleştirilen 2.400 işlemle toplam emlak satış değeri 300 milyon Euro'ya ulaştı.

Bir mülkün ortalama fiyatı 103.108 Euro iken, mülklerin fiyatı tipik olarak 54.811 Euro ile 173.573 Euro arasında değişiyordu.

Belediyedeki satışların büyük çoğunluğu 2019 yılında 521 işlemle gerçekleşirken, bu satışların çoğu (1.700) maksimum 224.000 Avro değerindeydi.

Aradippou'daki son beş yıldaki en pahalı mülk 4,4 milyon Euro’ya satıldı.

Livadia belediyesi sınırlar içinde emlak satışları toplamda 200 milyon Euro'ya ulaştı ve bu süre zarfında 1.200 işlem tamamlandı.

Ortalama emlak fiyatı 110.000 iken, bir mülkün tipik fiyatı 71.122 ile 222.667 Euro arasında değişiyordu.

Livadia'da en çok satış 2021 yılında 221 konut satışı ile gerçekleşti. Ayrıca, işlemlerin çoğu 59.000 Euro ile 169.000Euro arasında değişiyordu.

Son beş yıldaki en pahalı emlak satışı 2 milyon Euro değerindeydi.

Larnaka belediyesi sınırları içinde 4.083 daire toplam değeri 604 milyon Euro'ya satılırken, Aradippou ve Livadia'da bu rakamlar sırasıyla 41 milyon Euro (401 daire) ve 33 milyon Euro (320 daire) olarak gerçekleşti.

Larnaka belediyesinde 542 ev 78 milyon Avro'ya, Aradippou'da 486 ev 110 milyon Avro'ya ve Livadia belediyesinde 372 ev 101 milyon Avro'ya satıldı.

Aradippou'daki ortalama ev fiyatı 218.000 Euro iken, Livadia’da ortalama ev fiyatı 250.000 Euro idi.

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12/01/2022 09:18