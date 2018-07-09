HABER KIBRIS

Larnaka'da feci kaza

Romanya uyruklu 13 yaşındaki bir çocuk, ATV kullandığı sırada kaza geçirdi, ağır yaralandı.

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09/07/2018

Larnaka'da feci kaza
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Alithia gazetesinin haberine göre “Larnaka”nın “Skarino” köyünde meydana gelen olayda, çocuğun, boş bir yolda sürdüğü ATV bir anda devrildi ve alın kemiği kırıldı.

Ambulansla önce bölgedeki bir sağlık ocağına götürülen çocuk, doktor muayenesi sırasında bayılınca Larnaka Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuk durumunun kritik olması nedeniyle de Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Makarios Hastanesi’ne nakledilerek suni solunum cihazına bağlandı. 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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TAGS: atv, kaza, haber, kıbrıs, romanya
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