Larnaka’da Kıbrıs Türk malı üzerine yapılan barakaların yıkımına başlandı

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11/03/2022

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Larnaka’da Kıbrıs Türk malı üzerine yapılan barakaların yıkımına başlandı

Larnaka’da “Grigoris Afksentiu Caddesi” üzerinde Kıbrıs Türk malı arsalar üzerine inşa edilmiş barakaların Belediye tarafından yıkım işlemine dün başlandığı bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Türk malı üzerine kurulan ve işyeri olarak kullanılmak üzere Rum göçmenlere verilen barakaların görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle yıkılması kararı alındığını hatırlattı.

Barakaları tasarruflarında bulunduran 11 Rum’dan 6’sının, Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin sunduğu, barakaların yıkılması ve inşa edilecek yeni binaların kendilerine kira karşılığı verilmesi önerisini kabul ettiği belirtilen haberde, kabul etmeyen 5 Rum’un tasarrufundaki barakaların yıkım emri için mahkemeye başvurulduğu kaydedildi.

 

11/03/2022 12:19
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