Larnaka'da kuyumcu atölyesinden 50 bin Euro’luk değerli taş, ziynet ve altın çalındı

Larnaka’daki bir kuyumcu atölyesinden ilk belirlemelere göre 50 bin Euro’luk değerli taş, altın ve ziynet vb çalındı.

Politis ve diğer gazetelere göre, kuyumcu atölyesinin sahiplerinin tatilde olduğu 6-17 Ağustos döneminde meydana gelen olayda, bodrum kattaki atölyeye pencereden giren kişiler içerideki değerli taş, ziynet ve altın eşyası, hassas terazi ve çok kıymetli alet-edevatı çaldı. Çalınanların sigortalanmamış ve ilk tahminlere göre 49-50 bin Euro değerinde olduğu kaydedildi.

Habere göre hırsızların, atölyenin penceresi önündeki demir parmaklıkları çıkardıktan sonra pencereden girdiği ve aynı yerden çıkış yaptığını belirleyen polis, daha önce benzer konulardan sabıkası olan Larnaka’da sakin iki kişi hakkında tutuklama emri çıkardı.

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19/08/2022 12:16