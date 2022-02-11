Larnaka'da Osmanlı Hamamı restore ediliyor

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11/02/2022

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Larnaka'da Osmanlı Hamamı restore ediliyor

Larnaka’da Hamit Bey Meydanı yakınlarında bulunan harabe durumdaki Osmanlı hamamının restorasyon çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Fileleftheros iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi inisiyatifiyle başlayan ve 6-8 ay süreceği tahmin edilen restorasyon çalışmalarının AB’nin maddi katkısıyla yürütüldüğünü yazdı.

Kültürel Miras Komitesi’nin, hamam yakınlarındaki çeşmeyi de restore etmekte olduğuna işaret eden gazete Larnaka Belediyesi’nin, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hamit Bey Meydanı’nda bakım/onarım çalışmaları yapacağı bilgisini verdi.

 

11/02/2022 14:27
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TAGS: Larnaka, Osmanlı Hamamı, restore
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