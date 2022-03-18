Larnaka’da posta yoluyla uyuşturucu

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18/03/2022

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Larnaka’da posta yoluyla uyuşturucu

Rum polisi, Larnaka Posta Dairesi’ne gelen üç ayrı pakette toplam 1 kilo Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Larnaka Posta Dairesi’nde üç ayrı paket içinde toplam 1 kilo Hint keneviri tipi uyuşturucu madde bulunduğunu tespit ettiklerini yazdı.

Habere göre, paketlerle ilişkisi tespit edilen 23 ve 26 yaşlarındaki iki kişinin evlerinde yapılan aramada ise 2 kilo daha aynı türde uyuşturucu madde ele geçirildi, şahıslar tutuklandı.

 

18/03/2022 12:43
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