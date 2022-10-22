Larnaka’da Sarı Humma Sivrisineği tespit edildi

Larnaka Belediyesi, bölgede Sarı Humma Sivrisineği (Aedes Aegypti) türü sivrisineği tespit edildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Alithia ve diğer gazeteler, Larnaka Belediyesi tarafından dün yapılan açıklamada, bölgede az sayıda Sarı Humma Sivrisineği (Aedes aegypti) tespit edildiğinin duyurulduğunu yazdılar.

Habere göre açıklamada, söz konusu sivrisinek türüyle mücadele için gerekli önlemlerin alınmakta olduğu belirtilirken, vatandaşlardan ise, özellikle son yağan yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo, kutu ve benzeri nesnelerin boşaltılarak, durgun su kaynaklarının ortadan kaldırılması istendi.

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22/10/2022 13:24