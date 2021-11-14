Larnaka’da uyuşturucu operasyonu: 19 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Rum Polisi, dün sabah saatlerinde bir ihbar üzerinde durdurduğu bir takside yolcu olarak bulunan iki kişinin tasarrufunda 18 kilo 700 gram ağırlığında Hint keneviri tipi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin, Larnaka eski havaalanından dönen ve içerisinde üç kişi bulunan bir taksiyi durdurduğunu, taksinin bagaj kısmında yapılan aramada merkez ofisi Larnaka eski havaalanında bulunan bir kurye şirketinden alındığı tespit edilen iki pakette 18 kilo 700 gram Hint keneviri tipi uyuşturucu madde çıktığını yazdılar.

Haberde, kurye şirketinin teslim alma kağıdının araçta seyahat eden ve yaşları 58 ve 41 olan iki Yunanistan vatandaşının tasarrufunda çıktığı ve şahısların tutuklandığı belirtilirken, biri kadın biri erkek olan şahısların Güney Kıbrıs’a Cuma günü vardıklarının da tespit edildiği vurgulandı.

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14/11/2021 15:08