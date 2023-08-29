Larnaka’da yapılan kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser bulundu

Larnaka’da yapılan kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser bulunduğu bildirildi.

ads ads ads ads
29/08/2023

ads
Larnaka’da yapılan kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser bulundu

Larnaka’da yapılan kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “Mitropolis-Hrisopolittias-Ayanni” mevkiinde, kanalizasyon sisteminin ikinci safhası çerçevesinde yapılan kazı çalışmalarında çıkan eserlerin, “nerdeyse bir müzeyi dolduracak kadar olduğunu” yazdı.

Haberde, eserlerin hangi döneme ait olduğuna dair bilgi veya diğer ayrıntılar yer almadı.

29/08/2023 13:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: larnaka
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.