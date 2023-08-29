Larnaka’da yapılan kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser bulundu

Larnaka’da yapılan kanalizasyon çalışmalarında çok sayıda arkeolojik eser bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “Mitropolis-Hrisopolittias-Ayanni” mevkiinde, kanalizasyon sisteminin ikinci safhası çerçevesinde yapılan kazı çalışmalarında çıkan eserlerin, “nerdeyse bir müzeyi dolduracak kadar olduğunu” yazdı.

Haberde, eserlerin hangi döneme ait olduğuna dair bilgi veya diğer ayrıntılar yer almadı.