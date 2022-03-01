Larnaka’da yolcuları indirmek için zorunlu iniş yapıldı

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01/03/2022

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Larnaka’da yolcuları indirmek için zorunlu iniş yapıldı

Larnaka Havalimanı’nda önceki gün, sahte belgelerle uçağa bindiği tespit edilen iki kişinin tutuklanabilmesi için, bindikleri uçağın zorunlu iniş yaptığı haber verildi.

Alithia gazetesi, 33 ve 39 yaşındaki Afrika uyruklu şahısların bindiği uçağın havalanmasının ardından, pasaport kontrolünde beyan ettikleri belgelerin sahte olduğunun tespit edildiğini ve şahısların uçaktaki mürettebatla da anlaşamadığını yazdı.

Haberde, pilotun uçağı tekrar Larnaka Havalimanı’na indirdiği ve şahısların gözaltına alındığı kaydedildi.

01/03/2022 13:51
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