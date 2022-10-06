Larnaka’daki EVKAF mali üzerindeki barakaların tamamı yıkıldı

Fileletheros gazetesi ise söz konusu arazinin Kıbrıs Türk arazisi olduğunu yazdı.

ads ads ads ads
06/10/2022

ads
ads
Larnaka’daki EVKAF mali üzerindeki barakaların tamamı yıkıldı

 Larnaka’nın merkezinde bulunan ve 1974’te Rum göçmenlere dükkan olarak tahsis edilmelerinin ardından harabe halini alan barakalardan son iki tanesinin dün yıkıldığı, söz konusu alana otopark inşa edileceği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka’nın merkezinde, 1974’ten beridir görsel anlamda büyük kirliliğe sebep olan ve göçmen Kıbrıslı Rumlara iş yeri olarak verilen barakaların son iki tanesinin dün yıkıldığını yazdılar.

Gazete, söz konusu barakaların EVKAF arazisi üzerinde olduklarını, zaman içerisinde büyük bir yıpranmaya uğradıklarını ve büyük çoğunluğunun da zaman içerisinde kullanıcıları tarafından terk edildiklerini belirtirken tüm barakaların yıkımının dün tamamlanmasının ardından söz konusu alana, yeşil alanlar da içeren 100 araçlık çağdaş bir otopark inşa edileceğini vurguladı.

Fileletheros gazetesi ise söz konusu arazinin Kıbrıs Türk arazisi olduğunu yazdı.

06/10/2022 12:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: larnaka, evkaf, yıkım, baranak, güney, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.