Larnaka’daki Evkaf Malına inşa edilen barakaların yıkım süreci devam ediyor

ads ads ads ads ads
29/12/2021

ads
ads
ads
Larnaka’daki Evkaf Malına inşa edilen barakaların yıkım süreci devam ediyor

Larnaka, “Grigori Afksentiu Caddesi”nde, “PanKiprio” Lisesi karşısındaki EVKAF’a ait arazi üzerine 1974’ten sonra, iş yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen çinko barakaların yıkılması süreci devam ediyor.

Haravgi’nin haberine göre “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" birkaç hafta önce, barakaları kullanmakta olan Rumlara yazı gönderdi. Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras “Vasilik” tarafından gönderilen yazıda barakaların kullanıcılarına tazminat ve alternatif taşınma seçenekleri veya barakaları yıkıp yerine ruhsatlı modern binalar inşa etme şartıyla oldukları yerde kalma teklifinde bulunulduğunu söyledi.

Halen teklifi kabul eden Rumlar olduğunu da söyleyen Viras, belediye olarak “Vasilik” ile kira sözleşmesi yaptıklarını, bölgede faaliyet gösteren ve gösterecek işletmeler için yeni ve çağdaş binalar inşa edeceklerini ancak bunun için “Vasiliğin” teklifiyle ilgili sürecin tamamlanmasını bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

29/12/2021 10:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: larnaka, evkaf, yıkım
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.