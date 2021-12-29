Larnaka’daki Evkaf Malına inşa edilen barakaların yıkım süreci devam ediyor

Larnaka, “Grigori Afksentiu Caddesi”nde, “PanKiprio” Lisesi karşısındaki EVKAF’a ait arazi üzerine 1974’ten sonra, iş yeri olarak kullanılmak üzere inşa edilen çinko barakaların yıkılması süreci devam ediyor.

Haravgi’nin haberine göre “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği" birkaç hafta önce, barakaları kullanmakta olan Rumlara yazı gönderdi. Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras “Vasilik” tarafından gönderilen yazıda barakaların kullanıcılarına tazminat ve alternatif taşınma seçenekleri veya barakaları yıkıp yerine ruhsatlı modern binalar inşa etme şartıyla oldukları yerde kalma teklifinde bulunulduğunu söyledi.

Halen teklifi kabul eden Rumlar olduğunu da söyleyen Viras, belediye olarak “Vasilik” ile kira sözleşmesi yaptıklarını, bölgede faaliyet gösteren ve gösterecek işletmeler için yeni ve çağdaş binalar inşa edeceklerini ancak bunun için “Vasiliğin” teklifiyle ilgili sürecin tamamlanmasını bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

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29/12/2021 10:53