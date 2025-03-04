Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı iş birliği ile Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek.

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04/03/2025

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı iş birliği ile Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret  Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü yapılacak. Kayıtlar ise 12 Mart Çarşamba gününe kadar Din İşleri Başkanlığı bölge temsilciliklerinden yapılacak.

Din İşleri Başkanlığı Bölge Temsilcilikleri iletişim numaraları  şöyle:

Lefkoşa Temsilciliği 05488424002, Gazimağusa Temsilciliği 05488424004, Girne Temsilciliği 05488424010, İskele Temsilciliği 05488424001, Güzelyurt Temsilciliği 05488419492, Lefke Temsilciliği 05488254000.

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TAGS: Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek
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