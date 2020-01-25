Larnaka’daki Tuz Gölü’nde 20 Flamingo Ölü Bulundu
Larnaka’daki Tuz Gölü’nde bu sabah 20 flamingo ölü bulundu.
25/01/2020
HK
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Larnaka’daki Tuz Gölü’nde bu sabah 20 flamingo ölü bulundu.
Rum Yönetimi Tarım Bakanı Kostas Kadis, kuşların ölüm nedeninin anlaşılması için araştırma yapılmasını istediğini açıkladı.
Larnaka Belediyesi’nden bir yetkili, geçen ay 3 defa daha karşı karşıya kaldıkları flamingo ölümlerini hava koşullarına bağladıklarını söyledi.
Ancak bazı Rum haber kaynakları, flamingoların, sudaki kurşun oranının artmasından dolayı öldüğünü duyurdu.