Larnaka’daki Tuz Gölü’nde 20 Flamingo Ölü Bulundu

Larnaka’daki Tuz Gölü’nde bu sabah 20 flamingo ölü bulundu.

Rum Yönetimi Tarım Bakanı Kostas Kadis, kuşların ölüm nedeninin anlaşılması için araştırma yapılmasını istediğini açıkladı.

Larnaka Belediyesi’nden bir yetkili, geçen ay 3 defa daha karşı karşıya kaldıkları flamingo ölümlerini hava koşullarına bağladıklarını söyledi.

Ancak bazı Rum haber kaynakları, flamingoların, sudaki kurşun oranının artmasından dolayı öldüğünü duyurdu.

25/01/2020 17:16