Larnaka'daki Zuhuri Cami ve Tekkesi'ndeki koruma çalışması tamamlandı

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08/02/2022

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Larnaka'daki Zuhuri Cami ve Tekkesi'ndeki koruma çalışması tamamlandı

Larnaka’nın en önemli eski eserlerinden biri olan Zuhuri Camii ve Tekkesi’ndeki koruma çalışması tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin en önemli projelerinden olan Larnaka'daki Zuhuri Cami ve Tekkesi'ndeki koruma çalışmasını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuncay, çalışmanın, Avrupa Birliği’nin (AB) mali, Birleşmiş Milletler Kalkınma Porogramı’nın (UNDP) teknik ve uzmanlarımızın yoğun katkısıyla gerçekleştiğini belirtti.

Ali Tuncay, tarih boyunca Larnaka'daki Kıbrıslı Türklerin dini, sosyal ve kültürel hayatına önemli etkiler yapan bu anıtın ziyaret edilmesini diledi



 

08/02/2022 14:00
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TAGS: Zuhuri Cami
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