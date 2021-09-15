Larnakalılar bir değerini daha kaybetti...

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15/09/2021

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Larnakalılar bir değerini daha kaybetti...

Aslen Alaniçili olup uzun yıllardır İskele’de ikamet eden Hüseyin Yalçın hayatını kaybetti. Hüseyin Usta olarak bilinen Yalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Larnaka’da Cennet Sineması’nın işletmeciliğini yapan Hüseyin Yalçın, Yalçın Sineması’nın da sahibiydi.

1963 olaylarının baş göstermesi ile birlikte TMT’de de görev yaşan Yalçın’ın vefatı büyük üzüntü yarattı.

Hüseyin Yalçın’ın yarın saat 16.00’da kılınacak cenaze namazının ardından İskele Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

15/09/2021 19:17
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TAGS: Larnakalılar bir değerini daha kaybetti..., haberkibris,
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