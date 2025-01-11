Larnaka’nın 18 deniz mili açığında yüzer rüzgar parkı projesi

Rum yönetiminin Larnaka’nın 18 deniz mili açığında yüzer rüzgar parkları kurmayı planladığı bildirildi. Yüzer rüzgar parkına yatırım yapmak isteyen en az iki şirketin Güney Kıbrıs’a giderek Rum yetkililerle temas ettiği belirtildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıs’ta İlk Rüzgar Parkları.." başlıklı haberine göre, Rum Enerji Bakanlığı’ndan yetkili bir kaynak, son dönemde yenilenebilir enerjiyle meşgul olan ve Güney Kıbrıs’ta bu alana yatırım yapmak isteyen en az iki yabancı şirketle görüşme yaptığını açıkladı.

Aynı kaynak, Rum yönetiminin yarışa girmek ve son yıllarda deniz aşırı rüzgar enerjisine ivme katan diğer Avrupa ülkelerinin izlediği yolu takip etmek istediğini çünkü çevresel ve ekonomik faydalarının ötesinde, milyarlarca euro değerindeki bu yatırıma ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Rum yönetiminin bu hedefle, yenilenebilir enerji kurulumu için tercih edilen alanı halen “Deniz Mekansal Planı"na dahil ettiğini kaydeden kaynak, söz konusu bölgenin, Larnaka’nın 18 deniz mili açığında bir alan olduğunu belirtti.