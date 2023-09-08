Larnaka'nın Tarihi Vuda Köy Camisi Koruma Çalışması Tamamlandı

Larnaka'nın tarihi Vuda köyünde bulunan ve 1882 yılına dayanan bir geçmişe sahip olan köy camisinin koruma çalışmaları sona erdi.

Bu önemli kültürel mirasın minaresi ise 1925 yılında inşa edilmişti. Koruma çalışmalarının gerçekleştirilmesinde Avrupa Birliği'nin mali desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)'nın teknik katkısı büyük önem taşıdı.

Vuda köy camisi, Larnaka'nın zengin tarihine ve kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayan nadir eserlerden biridir. Caminin korunmasına yönelik çalışmalar, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay'ın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin geçmişi 1882 yılına dayanan Larnaka'nın Vuda köy camisindeki koruma çalışması tamamlandı. Minaresi 1923 yılında inşa edilen bu önemli eserimiz AB'nin mali ve UNDP'nin teknik katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Bir eserimiz daha korundu. Tüm uzmanlarımıza teşekkür ederi