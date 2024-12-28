Larnaka'ya İsrail ve Lübnan'dan turist akışı

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28/12/2024

Larnaka'ya İsrail ve Lübnan'dan turist akışı

Orta Doğu’daki, özellikle Lübnan ve İsrail gibi savaş bölgelerini terk eden kişilerin özellikle Larnaka’yı tercih ettiği belirtildi.

Politis gazetesi Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Larnaka şubesinin verilerine dayanarak İsrailliler ve Lübnanlıların, turistik destinasyon olarak, gerek havalimanına sahip olması gerekse uygun coğrafik konum nedeniyle, en çok Larnaka’yı tercih ettiklerini  yazdı.

İsrailliler ve Lübnanlıların, savaş nedeniyle bu yıl,  ya otellerde konakladıklarını ya da ev kiraladıklarını yazan gazete İsraillilerin ve Lübnanlıların, turizm sektörünün yanı sıra yatırıma da ilgi gösterdiğini, bazılarının işlerini Larnaka’ya taşıdığını da belirtti.  

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