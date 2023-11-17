Las Vegas GP tartışmalarla başladı

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında Ferrari pilotu Carlos Sainz, pist üstündeki bir rögar kapağının üzerinden geçerken aracı hasar aldı. Sainz, seansı tamamlayamazken Ferrari'nin takım patronu Frederic Vasseur, hasarın çok büyük olduğunu ve bu durumun Formula 1 adına utanç verici olduğunu söyledi.

Max Verstappen'in şampiyonluğunu garantilediği Formula 1 2023 sezonunun 22. yarışı Las Vegas'ta gerçekleştirilecek.



Las Vegas Grand Prix'sinin ilk antrenman seansı pistte yaşanan sorunlar nedeniyle tamamlanamazken Ferrari'den Carlos Sainz'ın aracından büyük bir hasar meydana geldi.



İlk antrenman seansında başında Ferrari pilotu Carlos Sainz, pistin son sektöründe yaşadığı bir sorun nedeniyle yolda kaldı.



Sainz, aracının alt kısmını bir rögar kapağına çarptı ve İspanyol pilotun aracının güç ünitesi kapandı. Sainz'ın yaşadığı sorunun ardından pist üstünde çalışmalar yapılırken seansın devam etmeyeceği açıklandı.



İlk antrenman seansının sona ermesinden yaklaşık 2 saat sonra ise Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ikinci antrenman senasının ertelendiği duyurdu.

"Bu durum kabul edilemez"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Carlos Sainz'ın aracındaki hasarın çok büyük olduğunu ve bu durumun Formula 1 için kabul edilemez olduğunu söyledi.



Vasseur açıklamasında, "Motor ve güç ünitesi çok büyük bir hasar aldı. Bu durum kabul edilemez. Bizim için bir servete mal oldu. Carlos'un seansını berbat ettik. 2. antrenman seansında kesinlikle olmayacağız. Formula 1 için bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı