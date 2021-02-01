Latif: Akdoğan'da ikinci dalgayı yaşıyoruz

Haber Kıbrıs-Özel

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Günaydın Haber Kıbrıs programında açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Latif, Akdoğan'da çıkan 5 koronavirüs vakasının ardından ikinci dalgayı yaşadıklarını söyledi.

Ahmet Latif, bir esnaf ve cenaze defin işlemi sırasında bulaşın yaşandığıyla ilgili şüpheler olduğuna işaret ederek, 5 kişinin temaslılarıyla ilgili araştırmaların devam etitiğini vurguladı.

Latif, Sokağa çıkmayı ve yığılmayı önlemek için online veznenin devreye girdiğini ve 65 yaş üzeri vatandaşın ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını anlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın köyde temaslı takibi ve tarama yaptığını aktaran Latif, "Birinci derece temaslılar otelde izole altında. Pozitife dönme ihtimalleri yüksek. Tespit edilmeyen temaslı olan vatandaş kendini gizlemesin" dedi.

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01/02/2021 09:38