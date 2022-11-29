Latif: Akoğan’daki vizyonumuzu tüm köylere taşımanın tam zamanı şimdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi başkan adayı Ahmet Latif, Korkuteli ve Dörtyol’u ziyaret etti.

CTP Basın Bürosuna göre Ahmet Latif’e ziyaretlerinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman köy ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, “Madem ki bu bölgede artık 4 belediye birleşti, büyük bir belediye ortaya çıktı, bu bölgedeki belediye, bölgenin hükümeti olsun. Artık belediyeler kendi beldelerinin hükümeti olsun” dedi. Erhürman, Ahmet Latif’in Akdoğan’da yaptığı çalışmaları diğer bölgelere de yayma hedefinde olduklarını kaydetti.

Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif ise seçilmesi halinde Akdoğan’daki vizyonlarını diğer bölgelere de yaymak için hazır olduklarını, hizmetlerin hiçbir bölgede aksamayacağını belirtti.

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29/11/2022 11:23