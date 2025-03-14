“Latif Bey” adlı tiyatro oyunu, bu akşam prömiyer yapacak

 Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun hazırladığı "Latif Bey" adlı tiyatro oyunu, bu akşam prömiyer yapacak.

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14/03/2025

“Latif Bey” adlı tiyatro oyunu, bu akşam prömiyer yapacak

 Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun hazırladığı "Latif Bey" adlı tiyatro oyunu, bu akşam prömiyer yapacak.

Verilen bilgiye göre, özel gereksinimli bireylerin oynadığı oyun, saat 20.00'de Gazimağusa DAÜ Aktivite Merkezi’nde sahnelenecek.

Halka açık ve ücretsiz sunulacak oyun, tek perde ve polisiye bir hikayeyi konu alıyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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