Latif Buruk motosikletten düştü ağır yaralandı

65 yaşındaki sürücü yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

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25/12/2020
HK

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Latif Buruk motosikletten düştü ağır yaralandı

Mağusa'da dün saat 18.30 sıralarında 65 yaşındaki Latif Buruk, seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düştü. 

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün 18.30 sıralarında Mağusa'daki Kurtalan Sokak üzerinde, KY 429 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyreden 65 yaşındaki Latif Buruk, yol içerisinde bulunan çukura düştü ve dengesini kaybederek motosikletten düştü. Olay sonrası yaralanan Buruk, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruştuması sürüyor.

 

25/12/2020 10:11
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TAGS: Latif, Buruk, motosikletten, düştü
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