Latif: Polisimize ve adalete olan inancımızla hizmetlerimize devam edeceğiz

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, 16 Ağustos 2024 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa Mali Şubesi'nden alınan bilgi doğrultusunda belediyeye ait resmi evrakların iade edileceğini duyurdu. Yapılan incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirten Latif, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğunu ifade etti.

FLatif, 2014-2018 yılları arasında Akdoğan Belediyesi döneminde Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından finanse edilen birçok projeye imza attıklarını hatırlatarak, bu projelerin halk tarafından büyük takdir gördüğünü vurguladı. 2020 yılında ise Akdoğan Belediyesi'ne Mali Polis tarafından yapılan bir baskınla, bazı projelerle ilgili usulsüzlük iddialarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Başkan Latif, söz konusu iddiaların, bölgedeki bir hukukçu tarafından Başsavcılığa yapılan suç duyurusuyla gündeme geldiğini, ancak uzun süren tahkikatlar sonucunda herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını ve tüm evrakların belediyeye iade edildiğini açıkladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“MESARYA BELEDİYESİ’NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR

16/08/2024 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa Mali Şubesi’nden alınan bilgi doğrultusunda Belediyemize (Akdoğan) ait olan Resmi evrakların herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğinden dolayı iade edileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Bilindiği üzere 2014-2018 Yılları arasında Akdoğan Belediyesi döneminde halkımıza kazandırmış olduğumuz “Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti” tarafından finanse edilen birçok projeye imzamızı atmıştık. Halkımız tarafından büyük memnuniyet ve takdir kazanan projelerden dolayı bu çabalarımızın sonucu halkımız %68 ‘lik oy oranı taktirini sandığa yansıtmıştır.

02/03/2020 tarihinde Akdoğan Belediyesi’ne, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube Polisi soruşturma yapmak amacı ile basın mensupları ile birlikte gelmiştir.

Akdoğan ve Bölgesinde ücretinin kimler tarafından ödendiğini çok iyi bilinen kiralık bir hukukçu tarafından Başsavcılığa tamamlamış olduğumuz projelerle alakalı usulsüzlük yaptığımız gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştur. Bundan dolayı ilgili iddialarla alakalı tüm evraklar tutanak karşılığı Mali Polise devredilmişti.

Uzun Süren tahkikatlar, ifadeler, araştırmalar sonucunda gerekli tahkikat tamamlanmış olup sonuçlandırılmıştır.

Yukarıda bahsedilen 16/08/2024 tarihinde Mali Polisimiz, Akdoğan Belediyesi’ne ait olan projelerle alakalı tüm orijinal evrakları tarafımıza iade etmiştir.

Suç unsuru olmadığından dolayı tutanak karşılığı teslim aldığımız evraklarımızı arşivimize yerleştirmeden, kamuoyunu bilgilendirmeyi kendime görev olarak kabul ediyorum.

Yıllarca şahsıma ve yönetimime atılan iftiralara, suçlamalara, yıpratma politikalarına ve siyasi baskılara hatta karşıma rakip aday olarak gösterilen adayın propagandasına rağmen, polisimize ve adalete olan inancımla hizmetlerimize aralıksız devam edeceğimizden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.

Sonuç olarak, tarafımıza yöneltilen suçlamaların siyasi komplolar, aslı astarı olmayan yalanlar, atılan iftiraların yalnızca korku yaratma amacı taşıdığını siz değerli vatandaşlarımızla paylaşır; Ulu Önder Atatürk’ün “ VATANINI EN ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR.” sözünü hatırlatırım.

Saygılarımla”