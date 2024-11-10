Latif: Trafik ve yol güvenliğini önemsiyoruz…

Mesarya Belediyesi, Gazimağusa-Dörtyol çemberinden İnönü-Türkmenköy tali yoluna kadar uzanan yaklaşık altı kilometrelik banket alanı çift yönlü olarak düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında bölgedeki yol kenarları, havara dökümü, dolgulanma ve silindirleme işlemleriyle güvenli hale getirildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif konuyla ilgili açıklamasında, trafik ve yol güvenliğini önemsediklerini belirterek, sürücüler için ciddi sıkıntılar yaratan bir sorunu ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

“Bu çalışmanın halkımız için hayırlı olmasını dileyerek, yolun kazasız, güvenli günlerde kullanılmasını temenni ederim.” diyen Latif, çalışmanın tamamını belediye kaynakları ve belediye personelinin çabasıyla yürüttüklerini ifade etti.

Emeği geçen tüm belediye personeline özverili çalışmaları için teşekkür eden Latif, Mesarya Belediyesi olarak, güvenli ve konforlu ulaşım için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.