Latife Birgen’in hayatını anlatan kitap yarın tanıtılıyor

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen’in hayatının anlatıldığı kitap, yarın düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un yazdığı “Kıbrıs Sorununa ve İnsan Haklarına Adanmış Cesur, Kararlı ve İlkeli Bir Yaşam Öyküsü… Dr. Latife Birgen” adlı kitabın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki tanıtım etkinliği saat 17.00’de yapılacak.

Kıbrıs Türk kadın hareketinin mimarlarından ve öncülerinden Latife Birgen, Lefkoşa’nın Dali köyünde doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini İngiltere’de alan Birgen, 1967-72 yılları arasında burslu olarak gittiği ABD’de nükleer tıp içerikli doktora çalışmalarında bulundu.

Birgen, üniversiteye gitmeden önce başladığı öğretmenlik kariyerine, yükseköğretimin ardından devam etti. 1972’de Maarif Dairesi’nde müfettiş olarak görevlendirilen Birgen, 3 yıl sürdürdüğü bu görevin ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşuyla Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda müdür oldu.

Kıbrıs Türk kadınının Meclis’te temsiliyeti için büyük gayret sarf eden Birgen, KTFD ve KKTC’de dış ilişkiler de dahil üst düzeyde çeşitli görevler yaptı.

Latife Birgen, Kıbrıs Türk kadınını temsilen katıldığı Dünya Kadın Yılı etkinliklerinden dönüşünde Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’ni kurdu. Konsey Başkanı olarak Kıbrıs Türk kadınını dünyada ve çoğunlukla Avrupa’da yapılan konferans ve toplantılarda temsil etti. Yaşamı boyunca kadına ve topluma yönelik çalışmalara katkıda bulundu.

1985’te resim çalışmalarına başlayan Birgen, özel resim dersleri alıp, İngiltere’de resimle ilgili yaz kurslarına katıldı. 1993’te VIII. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde 3 tablosu yer aldı.

Latife Birgen’in bir de “Cyprus tragedy” isimli İngiliz dilinde yayınlanmış kitabı bulunuyor.