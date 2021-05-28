Latin Amerika ülkelerinde can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 245, Meksika'da 429, Arjantin'de ise 551 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 245 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 456 bin 674’e, 67 bin 467 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 342 bin 162’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 239 bin 657 vaka ve 109 bin 850 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 786 bin 292 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 429 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 50 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 222 bin 661'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 405 bin 772’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 921 bin 510’a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 76 bin 135’e, 41 bin 80 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 663 bin 215’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 219 bin 474 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 513 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 86 bin 693’e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 92 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 319 bin 193’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 101 bin 390’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 182 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 227 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 942 bin 54'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 68 bin 816'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 892 bin 794'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 185 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 28 bin 809'a çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 117 artışla 1 milyon 352 bin 723’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 282 bin 561’e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 artarak 20 bin 357’ye, vaka sayısı da 1098 artışla 422 bin 329’a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 366 bin 425 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 18 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 361 bin 580'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 312'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 288 bin 106'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 136 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 345 bin 357’ye, can kaybı sayısı 8 bin 800’e, sağlığına kavuşanların sayısı 283 bin 787’ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 4 bin 66'ya, vaka sayısı 3 bin 942 artışla 280 bin 372'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 239 bin 309 kişi iyileşti.

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28/05/2021 09:55