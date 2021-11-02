Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs salgınında son 24 saatte Brezilya'da 98, Meksika'da 99, Kolombiya'da 30, Arjantin'de 39, Peru'da 17 ve Şili'de 20 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 607 bin 922’ye yükseldi, 3 bin 838 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı da 21 milyon 814 bin 693'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 3 bin 105 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 99 kişi yaşamını yitirdi, 994 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 288 bin 464, vaka sayısı 3 milyon 808 bin 205, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 168 bin 911 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 311’e çıktı.

Son 24 saatte 1590 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Covid-19 vaka sayısı 5 milyon 3 bin 977’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 847 bin 217'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 115 bin 989’a, 1138 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 289 bin 945'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 156 bin 473'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi ve 169 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 202 bin 189'a, can kaybı sayısı 200 bin 276'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 181 bin 44'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 777'ye çıktı.

Vaka sayısı 1806 artışla 1 milyon 696 bin 786, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 643 bin 486 olarak kayıtlara geçti.

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02/11/2021 09:14