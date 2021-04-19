Latin Amerika'da COVID-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1657, Meksika'da 111, Arjantin'de 65, Kolombiya'da 397, Peru'da 433, Şili'de 122, Ekvador'da 62, Paraguay'da 62 ve Uruguay'da 60 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1657 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 373 bin 335’e, 42 bin 980 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 943 bin 71’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 746 bin 217 vaka ve 88 bin 350 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 391 bin 599 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 111 kişi hayatını kaybetti, 1506 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 212 bin 339’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 305 bin 602’ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 829 bin 480’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 59 bin 228’e, 16 bin 267 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 694 bin 14’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 364 bin 171 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 397 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 68 bin 328’e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 871 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 947’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 471 bin 498'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 433 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 81 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 704 bin 757'ye, virüse bağlı can kaybı 57 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 627 bin 969'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'a bağlı can kaybı sayısı 25 bin 177’ye çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 294 artışla 1 milyon 124 bin 718'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 53 bin 635'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 62 artarak 17 bin 703'e, vaka sayısı da 2 bin 389 artışla 360 bin 546'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 309 bin 541 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 62 kişi hayatını kaybetti ve 1801 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 250 bin 165'e, can kaybı 5 bin 313'e, sağlığına kavuşanların sayısı 205 bin 883'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 60 artarak 1908'e, vaka sayısı 2 bin 346 artışla 164 bin 744'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 132 bin 917 kişi iyileşti.

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19/04/2021 09:21